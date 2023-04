Ronan AULNETTE

Bonjour,



De formation ingénieur travaux dans l'entreprise CHARIER GC - Agence SEMEN filiale du groupe CHARIER et spécialisé dans le domaine des Fondations, Travaux Maritimes et Génie Civil.



Actuellement en poste chez Legendre Génie Civil, au sein du service commercial



Mes missions consistent en :

- réponse aux appels d'offre privés ou publics, de marché de travaux ou de marché en conception / réalisation

- chiffrage de l'étude,

- Rédaction de l'offre technique et financière

- management d'équipe et gestion des ressources

- pilotage de partenaires et bureaux d'études (Méthodes et Structure)



Montant des projets étudiés : entre 3 m€ et 60 m€



Outils pratiqués :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad