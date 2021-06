Rosalie BLANC

D'origine Lyonnaise, j'ai été élevée à l'île de la Réunion avant de partir faire une licence en Relations Publiques et Journalisme à Perth, en Australie. De retour en France j'ai pu valider mon Master 2 en Communication et Multimédias. Depuis 3 ans je travaille pour Stein IAS, une agence de marketing B2B où j'ai développé mes compétences en communication, relations publiques et marketing.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

CSS

HTML 5

Adobe Dreamweaver

Communication online

Adobe Photoshop

Relations Publiques

Relations Presse

Rédaction de contenus