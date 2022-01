Roseline DU MANOIR

15 ans d’expérience dans la communication culturelle

de grandes institutions privées et publiques.



Conception et mise en œuvre de la stratégie globale de communication



- analyse des objectifs de la société

- proposition d’axes de développement

- élaboration et réalisation du plan de communication, plans média et relations presse





Formation : Ecole du Louvre-Paris et Communication IRCOM-Angers



RECHERCHE : DIRECTION COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT

Domaines : culture, tourisme, équestre, ...



Disponible actuellement et mobile en Ile de France, Centre, Val de Loire, Poitou-Chatentes, Aquitaine, limousin



Contact : roseline.dumanoir@gmail.com



Mes compétences :

Communication

Culture

Evénementiel

musées

Promotion

Tourisme