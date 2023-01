Rosemarie BONNET

Depuis quinze ans j'occupe la fonction d’Office Manager / Assistante de direction / Senior PA, auprès de sociétés de services informatiques notamment du secteur des Casinos de jeux: Atronic Systems, Soft-Art Inc, et Avenir Concept Monaco.



J'ai exercé des responsabilités tant commerciales qu'administratives et financières notamment dans l'univers du conseil aux entreprises du secteur chimique et plastique. J'ai été chargé du marketing au sein d'un groupe italien de vernis pour le bois ainsi que chef de projet pour une société Américaine de conseil en produits chimiques.



Mes compétences :

Assistante de direction