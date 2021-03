Roshan KASSEE

Référent

Chargé de recrutement/mobilité:



* être l’interlocuteur « technique » des autres membres de l’équipe et des services municipaux

* organiser les jurys de recrutements des agents de catégorie A, B et C

* rédiger les avis de vacances de postes internes

* diffuser les annonces de recrutement CNFPT, Pôle emploi, CIG, sites intra/internet, écoles…

* sélectionner les curriculum vitae en accord avec les responsables hiérarchiques

* conduire et animer les entretiens de recrutement

* proposer et faire passer, éventuellement, des tests adaptés aux différents postes

* rédiger les comptes-rendu

* monter les dossiers de recrutement et de mobilité

* assurer l’interface avec la gestion administrative du personnel

* suivre le budget "annonces"