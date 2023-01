Consultante en recrutement au sein du cabinet Eotim , spécialisé dans le recrutement de profils électroniques et IT, je recherche pour nos clients plusieurs profils:



Developpeur. NET junior

Chef de projet digital

Développeur PHP

Analyste développeur full stack

Support technique

Menuisier

Mécanicien

Plombier

Ajusteur

Electricien



N'hésitez pas à m'écrire pour plus d'informations sur rosina.pontois.ext@eotim.com



Mes compétences :

Psychopedagogie

Prospection commerciale

Coaching

Marketing

Communication

Sourcing

Psychologie du travail

Ecoute

Bilan de compétences

Tests psychométriques

Orientation professionnelle

Diagnostic

ADVP

Recrutement IT