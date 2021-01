Rostand SAGU

Ingénieur Qualité

Spécialiste en Contrôle et Assurance Qualité des Médicaments, Aliments et Cosmétique et Évaluation des Risques

Biochimiste clinicien, consultant et Formateur.



L’Institut Africain du Médicament (IAM) est impliqué dans une multitude d'activités reliées à ses nombreuses responsabilités en matière de santé.



1. AIDER LES POPULATIONS AFRICAINES

L’IAM aide les Africains à maintenir et à améliorer leur santé. Pour s'acquitter de cette responsabilité, l’IAM s'investit dans des activités qui :



- modernisent le système de soins et de santé Africain;

- améliorent et protègent la santé des Africains;

- favorisent les partenariats;

- informent sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie.



2. AMELIORER LE SYSTEME DE SOINS DE SANTE AFRIQUE

L’IAM administre le système de soins de santé et cherche constamment à l'améliorer et à assurer sa durabilité pour l'avenir. Il informe sur les dangers pour la santé et sur la promotion des modes de vie sains.



3. FAVORISER LES PARTENARIATS

L’IAM travaille en étroite collaboration avec ses partenaires l’Union Africaine, les gouvernements centraux et décentralisés, et organismes de santé. Ces partenariats font en sorte que les efforts de L’IAM satisfont aux besoins de tous les Africains, incluant les groupes à risque, comme les enfants et les populations des Premières nations.



4. INFORMER LES POPULATIONS AFRICAINES

L’IAM déploie tous ses efforts pour transmettre au public Africain l'information sur la promotion de la santé, sur la prévention de la maladie et sur la sécurité, avec l'intention de produire un impact positif sur votre santé, sur celle de votre famille et de vos amis, et sur le mieux-être de la communauté en générale.



Mes compétences :

Contrôle et assurance qualité des cosmétiques, méd

Hazard Analysis and Critical Control Point, GMP,

ISO 900X Standard, ISO 22716, ISO 17025, ISO 22000

Analyses toxicologiques et évaluation des risques

Appréciation critique du système de laboratoire da

Evaluation de la sécurité des produits cosmétiques