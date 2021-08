Rouanet SERGE

Centres d'intérêts professionnels : Immobilier, financement participatif, ...



PrêtStory ==========================

Plateforme de prêts financiers entre particuliers et entrepreneurs, avec quelques spécificités : www.pretstory.fr

On parle de "crowdlending". Octobre 2015.



EnRStory ===========================

4° trimestre 2015. Plateforme de crowdfunding par obligations. Energies renouvelables.



BAT'IMMO FRANCE ====================

Transaction immobilière dans le département du Tarn et limitrophe.

BAT'IMMO est parfaitement en mesure de se développer sur d'autres territoires, avec le ralliement d'agents commerciaux motivés.

Avec un attachement au coté humain, nous cherchons davantage des équipiers que des effectifs.

Si vous souhaitez obtenir des informations à propos des moyens et des excellentes conditions de collaboration que nous proposons, vous pouvez nous joindre à notre siège social au 0563 615 126.

Site web : www.batimmo.fr



LE RIO ========================

Société destinée à la réalisation de projets d'aménagement foncier.







Mes compétences :

Immobilier