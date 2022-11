Rouba Leroi

Née au Maroc dans une famille multiculturelle, arrivée en France à loccasion de la poursuite de mes études supérieures il y a plus de 20 ans, jai lintime conviction que les individus ont en eux de grandes capacités à se réinventer et à trouver les voies de la réalisation de leurs désirs en restant fidèles à leurs valeurs.



Mon parcours personnel et professionnel a été loccasion dexpérimenter cette capacité à changer les murs en portes.

Cela ma permis de vivre ces différentes étapes comme une expérience transformative au sens dune quête de soi.

Durant plus de 15 ans, jai accompagné des dirigeantes et des dirigeants dans les secteurs bancaire et de la corporate finance, tant sur le marché domestique quà linternational. Ces compétences acquises, je les mets aujourdhui au service de mon nouveau rôle dExecutive Coach.



Je propose un accompagnement lors de transitions professionnelles, individuelles ou organisationnelles. Mon accompagnement répond aux exigences de la charte de déontologique Executive Coach HEC.

Je vous reçois au sein dun cabinet, situé dans le 1er arrondissement de Paris ou en extérieur au cœur du bois de Vincennes.

Je propose également des séances en visioconférence.