Juliette OSTY

Le Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France, exerce tous les métiers de la banque et de l'assurance en s'appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banques Populaires et Caisses d'Epargne, ainsi que ses filiales (Natixis, Crédit Foncier, Banque Palatine...).



Mon rôle à BPCE consiste à piloter les projets liés au sourcing et à la communication recrutement. J'accompagne les entreprises du groupe sur ces problématiques.



J'ai précédemment occupé les fonctions de Responsable Emploi Carrières et de Chargée de Gestion du Personnel au sein de l'organe central BPCE s.a.



Chez BPCE, nous recrutons des profils dans différentes filières : commerciale, finance, marketing...

Pour mieux connaître nos métiers et candidater, je vous invite à visiter notre page entreprise :

http://www.viadeo.com/fr/company/groupe-bpce