EN QUÊTE...

D'une entreprise pouvant me proposer un poste d'infographiste, de la bonne humeur et des cafés : un combo parfait pour mépanouir en apportant mon expérience, mes compétences variées, mon enthousiasme et ma créativité à lélaboration de votre stratégie de communication.



OUTILS :

Suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator)

Dreamweaver HTML / CSS

Réseaux Sociaux

Nethelium Sarbacane

Power Point, Prezi

Wordpress

Adobe Premiere Pro (notions)