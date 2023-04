Roxane SOUSSIEL

Occultiste depuis plus de 20 ans, j'en ai fait une spécialité de vie. Les capacités occultes ainsi que les possibilités que cela génèrent comme la médiumnie et autres, nous font avancer dans un monde que l'on pourrait presque qualifié de parallèle. Pourtant celui ci est très bien incrusté dans ce monde dit "réel". Ces capacités sont souvent misent au service de personnes qui désirent plus d 'efficacité, de précisions ou de simple raccourci. Ce ci n 'est pas sans une certaine philosophie mais peut s 'intégrer aux situations de chacun. Chaque problème a une solution.



Mes compétences :

Medium