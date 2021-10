Ruben WALLER

MANAGER EN CONTROLE DE GESTION



Dix ans d'expérience professionnelle dans l'ensemble de la supply chain au niveau international. J'ai développé des compétences managériales basées sur l'esprit d'équipe et le développement personnel de chacun, doublées des compétences business concentrées sur l'esprit analytique et de synthèse qui contribuent au développement, à l'amélioration et au bon fonctionnement dun processus



DOMAINE DE COMPETENCES ET EXPERTISES



Coordination de projets transverses

Elaboration de procédures et mise en place d'outils de gestion

Fixation et pilotage de budget

Analyses prévisionnelles et suivi d'objectifs

Reporting, synthèse et analyse de variances