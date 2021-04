Rudolf SPERL

Praticien confirmé de l'importation et de la distribution automobile. Une vingtaine d’années d’expérience dans l’univers de la distribution automobile à des fonctions commerciales et de management. Expérience de la direction de centres de profits et pratique de la relation Constructeur aussi bien en France qu'à l'étranger.



Domaines de compétence privilégiés: Management des équipes, formations aux techniques de ventes, développement de calendrier marketing, recrutement, coaching vendeurs, construction de gamme, tarifs, mise en place de logiciel de gestion base de données (CRM), conception et mise en place de tableaux de bord, négociation avec le constructeur (en anglais), campagnes de lancement.



Compétences transversales acquises à l'ESSEC, à la SORBONNE et DAUPHINE : MBA international, à HEC et Oxford et durant la création de 4 entreprises:



-Pilotage d'un centre de profit

-Management et conduite de changement

-Coaching

-Cercles de qualité

-Marketing

-Notes de synthèses économiques pays

-Etudes de rentabilité et de solvabilité financières

-Choix d'investissements.

-Normes comptables internationales IFRS IAS

-Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

-Management de système d'information

-Gestion de projet

-Intervenant auprès de l'ASFO comme formateur aux techniques de vente.

-Intervenant IAE (Réunion) en Master 2 Marketing(Bac+5) en distribution et techniques de créativité.

-Technicien PNL certifié

-IOBSP niveau 1

-Anglais bon niveau

-Bilingue Français Allemand.



