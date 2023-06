Ruffin NEA

Successivement développeur, chef de projet, architecte,directeur génie logiciel, je dispose de toutes les compétences autour des projets informatiques, des systèmes d'information, dans l'accompagnement des entreprises dans leurs projets. Après tellement de projets conduits ou suivis de près dans tous les domaines d'activité (Eau & Electricité, Assurance, Banqu,etc.) . Une ligne de conduite s'est dégagée : dans la mise en oeuvre des logiciels d'entreprises, l'écoute et la communication, le respect des bonnes pratiques, l'adéquation des moyens et des objectifs, la qualité des compétences à l'œuvre sont les clés de la satisfaction des sponsors et des utilisateurs.



Mes compétences :

Directeur de projet

Développement logiciel et IHM

Chef de projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

ASP.NET

C#

Service-oriented architecture

Architecture logicielle

Microsoft Certified Profesional Developer (MCPD)

Microsoft Certified Application Developer (MCPD)

Logiciel Assurance