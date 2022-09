Rui OLIVEIRA

Après une expérience de 4 années dans l'électricité générale et une reconversion réussie dans le domaine des Télécoms depuis 4 ans, je cherche aujourd'hui à évoluer dans ma carrière professionnelle.



Ayant acquis l'expérience et la technique venant de mes années de terrain, ainsi que celle obtenue dans le domaine de la supervision pendant mon passage au sein d'un Network Operation Center, je souhaiterais évoluer vers un poste comprenant plus de responsabilités.



Porté par l'envie de faire avancer ma carrière, par la passion pour l'univers des telecoms et de la technologie et étant en quête permanente d'expériences et de connaissances supplémentaires cela me permettra d'être plus polyvalent et de toujours donner le meilleur de moi même.



Mes compétences :

Maintenance et dépannage atelier 48V

Électricité générale

Jeux de lumière et éclairage événements

Traveaux télécommunications mobile

VMC et traitement d'air

bureau d'études

Gestion et supervision maintenance telecom

Support technique equipements et energies des site