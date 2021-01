Rumeau ALAIN

Actuellement en charge de formation dans les domaines de la technique et de la sécurité électrique, j' élabore les cours théoriques et pratiques et anime les stages de préparation à l'habilitation électrique de niveaux BT ( BO, BS,B1V, B2V, BR, BE) et de niveau HT (HO, HOV) . Au fil des formations, j'identifie les besoins des stagiaires afin de faire assurer un suivi commercial.

Les expériences acquises durant mes anciennes activités, font que j'apporte une expérience par le dialogue sur les modes de travail sécurisés dans leurs entreprises qui permettent aux stagiaires d'obtenir un éclairage sécuritaire nouveau sur leur travail et leur comportement social dans leur entreprise mais aussi auprès de leurs clients. De même, lors de mes visites sur site, j'identifie les besoins en sécurité électrique des installations, apportant ainsi un "plus " à l'évaluation des risques du document unique obligatoire et au plan de formation de l'entreprise.

N'hésitez pas à me contacter!





Mes compétences :

Télécommunication

Recrutement

Formation

Management d'équipes pluridisciplinaires

Management de projets