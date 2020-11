Ryad DAHMANI

Fondateur et dirigeant de la société SIGMA CALCUL SASU ; c'est une société dédiée aux calculs techniques et à lexpertise liée aux disciplines de lingénierie industrielle.



Nous évoluons dans 3 domaines dactivités liés : Lactivité bureau détudes spécialisé dans les calculs techniques et lexpertise industrielle La conception et lanimation de stage de formation dédiée à la tuyauterie industrielle et au supportage Lassistance technique.



Référent technique:

Management :

Formation du personnel au métier de la résistance des matériaux et du calcul aux éléments finis.

Encadrement de personnel.

Analyses : Etudes dans les domaines Nucléaire, Pétrochimique, Sidérurgique et Bâtiment industriel:

Etude de flexibilité de lignes de tuyauteries (analyses statiques et dynamiques - définition de supportage).

Etude de structures métalliques (analyses statiques, dynamiques, modales, non linéaires...).

Etude dassemblages et de pièces mécaniques complexes pour vérification de tenue mécanique sous différents chargements (pression, levage, exploitation...).

Etude dappareils à pression.

Dimensionnement de structures par la méthode des éléments finis (poutres, plaques/coques, volumes).



Mes compétences :

Visual Basic

Solidworks

Robot Structural Analysis

RFEM-RSTAAD

Pipe Stress - CAESAR

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Data Access Object

Autocad

Ansys