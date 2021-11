Ryan BASLER

Mon amour des sciences végétales m'a permis d'avoir de merveilleux opportunies avec des centres de recherche aux Etats-Unis, Royaume-Uni et la France. Dans les disciplines scientifiques de entomolgy, mycologie et amélioration des plantes à de nombreux instituts de recherche de l'agriculture, j'ai appris de nouvelles techniques scientifiques et j'ai rencontré des gens formidables.



Mes compétences :

Mothur

Mapdisto

Galaxy

Structure

QTL cartographer

Genstat

Microsoft Office

R