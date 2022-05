Ma passion pour la recherche dans le domaine du végétal m'a conduite dans de nombreuses aven

tures au sein d'instituts de recherche et compagnies semencieres. Entre la pathologie végétale, la sélection, la génétique et les statistiques , j'ai de nombreux atouts et je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres. Pour plus d'information, je vous conseille d'allez voir mon profil complet sur Linkedin http://fr.linkedin.com/pub/pauline-bansept-basler/31/13/416





Mes compétences :

R&D

Agriculture

Recherche

Statistiques

Génétique

Agronomie

Gestion de projet