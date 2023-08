Ryma LAAOUAD

Mon évolution depuis cinq ans dans le domaine de la production audiovisuelle m'a assuré une expérience variée, qui va de l'accueil des tournages, en passant par la production, les tournages, et également la post-production.

Toujours dans l’action, entreprenante et autonome, j’ai un bon sens du relationnel et de la communication avec les différents interlocuteurs : particuliers, professionnels, institutions en Algérie





Mes compétences :

Leadership

Gestion du personnel

Communication

Post production

Production audiovisuelle

Scripte