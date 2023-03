S. Kossi Michel AKPOTO

MON PARCOURS PROFESSIONNEL



Technicien confirmé en développement d'applications/Étude et implémentation de solution logicielle, Technicien en implantation de système de GED en entreprise AKPOTO Ségnigan Kossi Michel est un intégrateur et éditeur confirmé de solutions de Gestion documentaire et Consultant auprès de divers sociétés intervenant dans le domaine de la Gestion Électronique des Documents,



Expert en solutions open source, il a étudié et maitrisé divers outils dans divers domaines notamment la création de Blogs, de sites web professionnels, de centres de documentations et dans la Gestion Électronique des Documents.



Il est intervenu sur le projet de Dématérialisation et d'Archivage des fonds documentaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD).



Il est intervenu dans la dématérialisation des archives de Ecobank Transnational Incorporated (ETI).



Il est consultant sur le projets d'Organisation physique des archives de la Société CORLAY-TOGO sa.



Fort de son expérience dans le domaine, il a conçu et édité une solution logicielle d'archivage sur CD/DVD Interactif, auto exécutable, pour la sauvegarde et la recherche dynamique de documents d'archive.



Il a été Webmaster du site officiel de Africa Top Sports (www.africatopsports.com) de 2012 à 2014



Il a occupé pendant 4 ans ( 2014 à 2018) le poste de Responsable du Service Informatique au sein des sociétés du Groupe DUVAL au Togo (https://www.groupeduval.com/ )



Il est à ce jour Le Directeur Général de Alliance Togo Informatique(https://www.togoinformatique.com/ ) Une société de fourniture d'équipements et de services informatiques; société qu'il créé en 2016 et dont il assure la direction à plein temps depuis 2018.