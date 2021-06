Je m'appelle Saa Noel Kamano, guineen d'origine et je vie a conakry dans la capitale.

Je suis Sociologue de formation de l'Université General Lansana Conté de Sonfonia Conakry.

J'ai travailler un certains moment comme administrateur a la Mission Perazim sise a Conakry Guinée et aussi j'ai travailler avec la societe Soguidrip comme superviseur commercial

J'ai pas mal d'expériences et de compétences dans le domaine commercial et marketing vente.