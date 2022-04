Sabina THREASHER (COELLO)

Ingénieur Chimiste, trilingue anglais, espagnol et français, diplômée dun Master en Marketing, et reconnue travailleuse handicapée en milieu ordinaire depuis fin 2018, je souhaite mettre en oeuvre mon expérience et mes compétences au profit de votre organisation, dans un secteur d'activité qui me passionnent.



Je mets à votre disposition plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie Life Science, expérience au cours de laquelle jai développé des compétences nécessaires à la fonction marketing, l'enregistrement de produits et les affaires réglementaires, le service client et CRM, la gestion des outils informatiques et de gestion, la formation et l'animation des équipes.



Mon profil polyvalent (à la fois technique et transversal) associé à mes qualités analytiques, d'organisation, d'autonomie, de réactivité, rigueur et fédération seront des atouts pour le support de votre équipe et de vos clients.



Mes compétences :

Marketing

Regulatory Affairs

Formation