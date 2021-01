Sabine ABOUCAYA

Mon expérience professionnelle dans les domaines de l’accueil de prestige et de l’organisation d’événements, enrichie d'une solide formation d'Assistante de Direction m'ont permis d'accéder au poste d'Assistante du Président que j'occupe aujourd'hui :



- soutien à la communication et aux relations internes et externes : collaborer avec mon équipe, contribuer à la cohésion du groupe, assurer l'interface interne et externe.

- soutien à l'information : rechercher l'information, produire une information structurée, gérer les documents de l'entité, contribuer à la qualité du système d'information,

- aide à la décision : identifier un problème ou un besoin, proposer des solutions, assurer le suivi de la décision.

- organisation de l'action : seconder la hiérarchie dans ses activités, contribuer à l'amélioration de l'organisation de l'entité,

- exécution des demandes de ma hiérarchie (logistique de réunions, séminaires, déplacements, présentation de documents, suivi de dossiers) et anticipation de ses besoins afin d'optimiser leur collaboration et l'organisation du service,

- Montage des dossiers des différentes formations pour les salariés,

- Intendance et gestion logistique



Notamment assurer :

- la gestion des locaux (entretien, maintenance, sécurité…)

- la gestion des véhicules de l’organisme et la gestion des contrats de l’organisme (locaux, entretien des locaux, entretien des véhicules, assurances…).

- la gestion des fournitures,

- la gestion du stock de documentation.



Mais je m'occupe également :

- transmission des informations nécessaires au service comptabilité

- interface permanente avec nos fournisseurs et nos clients :

- la facturation clients

- les relances clients



Depuis peu, je m'occupe également de notre site internet.

Motivée et ouverte à des activités annexes, je suis également en charge des dossiers mutuelles de l'entreprise.



J'aime m'adapter à mon poste qui s'enrichit et se diversifie au cours des années.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint