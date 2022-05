Sabine ARNAULD

Avocate depuis 1998, et installée depuis 2002, j'ai développé une activité généraliste axée sur le contentieux et le conseil. J'interviens aussi bien auprès des particuliers que des entreprises. Mes domaines de prédilection sont le droit commercial, le droit immobilier, le contentieux du contrat de travail, mais également le droit de la famille et le droit pénal.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit du travail

Droit social

Droit de la famille

Droit des contrats

Droit