Sabine BEAUFILS FIEVEZ

J'ai développé tout au long de mon expérience professionnelle le goût de jouer avec les mots et les histoires, de participer à un travail d'équipe, en me servant de mon esprit de synthèse et d'analyse.



Lectrice depuis 1992 puis Script-Doctor, je cherche de nouvelles opportunités dans l'expertise de scénarios de longs métrages ou courts métrages, ainsi qu'en co-écriture.



Hildegarde

Membre du comité de sélection du Prix du scénario

2018 - ce jour



CNC

Membre du comité de lecture de la commission des aides avant réalisation. Lecture et Tutorat

2016 - 2019



Titouan Lamazou

Collaboratrice régulière pour ses livres et expositions



Prix Sopadin du meilleur scénario

Membre du comité de sélection

1998 - 2013



Editions Les Essentiels Milan - Editions Séguier

Auteur de 2 livres sur François Truffaut



Ateliers Equinoxe - France 2 - M6 ...

Membre des comités de lecture

1992 - 2003