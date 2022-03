Plein Axe est spécialisée dans le conseil, coaching professionnel individuel et d'équipe.

Sa fondatrice, Sabine Benitha, est diplômée d'un Master 2 en RH, Coaching et développement professionnelle, une formation exigeante et reconnue, suivie à l'Université de Bordeaux.



Certifiée en Pratiques Narratives, avec sa sensibilité, elle vous accompagne dans vos transitions professionnelles et personnelles, la confiance, la mise en oeuvre de vos ressources et talents, la communication interpersonnelle, les émotions, afin de vous aider à mieux vivre le changement, votre positionnement, assertivité en entreprise. Elle facilite votre développement personnel et professionnel. Eveilleuse de conscience, responsabilisation, attention inconditionnelle, partage, professionnalisme sont des valeurs qui lui sont chères.

A votre service, pour échanger sur votre situation et besoin de changement.