Sabine BOULANGER

Je travaille dans les arts et industries graphiques depuis 1981.

J'ai commencé dans la photocomposition, le montage incorporation, scannériste chez Bayard Presse durant 10 ans.

Pour me diriger ensuite dans un secteur plus large qui est le domaine de la fabrication. J'ai occupé un poste de chef de fabrication en photogravure chez France Image et dans le groupe Berger-Levrault, puis j'ai fait divers remplacement intérimaire de chef de fabrication dans le groupe Prisma Presse

Aujourd'hui j'occupe un poste de chef de fabrication adjointe au sein du Groupe Marie Claire.

J'assure le lien entre les clients et la production, à la jonction entre le prépresse (mise en page, maquette,…) et l’impression. Je maîtrise l’ensemble de la chaîne graphique et des matériels utilisés

Mon travail consiste à faire l'interface avec nos différents fournisseurs, clients et collaborateurs : photograveurs, imprimeurs, brocheurs, agences de publicité, Directeurs Artistique, maquettistes, secrétaires de rédaction, chefs de publicité, diffusion…

Assurer le suivi et le contrôle qualité, les délais de fabrication, les demandes de devis, établir des plannings, donner toutes les informations techniques auprès de nos clients pour réaliser l'insertion d'un encart dans nos magazines, ou toute autre opération spéciale. Bon de commande divers fournisseurs, grille de brochage, poids et palettisation des magazines, suivi de livraison.

Le service fabrication gère aujourd'hui 12 magazines et divers hors série.