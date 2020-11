RESPONSABLE D'UN CENTRE DE PROFIT DANS LE SECTEUR DES MEDIAS, DES ETUDES ET DE LA COMMUNICATION.

Compétences acquises : Management, organisation et dynamisation des équipes, élaboration de projets stratégiques, réalisation d'outils marketing et de communication, mise en place de process, développement du CA.



Mes compétences :

Internet

Marketing

Web

Digital

Management

Commercial

Communication