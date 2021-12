Jean-Renaud LHOTTE

Passionné par de nombreux modes d'expression, c'est par la musique que je tente de créer des liens entre les personnes, des ponts entres les mondes tel un passeur.



En donnant naissance à l'Ensemble "Arc en Scène", j'ai multiplié les opportunités de jouer avec des partenaires curieux d’interpréter des œuvres rares, en particulier du patrimoine musical français, dans des lieux inhabituels, comme les entreprises, les hôpitaux, les musées...Il faut plus que jamais, apporter la musique et l 'art, ailleurs, sans démagogie, avec détermination et humanisme.

Que chaque auditeur emporte avec lui le sentiment d'avoir vécu un moment privilégié de partage .



Mes compétences :

Violoncelle

Pédagogie