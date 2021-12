Sabine GOUDARD

Je suis responsable du service informatique et multimédia de l’ENSASE (École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne) depuis 2013.

Personnel du ministère de l’écologie, j'ai débuté ma carrière dans des services centraux nationaux à forte technicité (SETRA et CERTU : aujourd’hui CEREMA) où j'ai acquis une expertise technique en système, réseau et téléphonie.



J'ai rejoint l’ENSASE en 2002 en tant que technicienne informatique et réseau.



En marge de mon profil informatique, je me suis investie très tôt dans le domaine de la formation professionnelle en dispensant des formations post concours dans les centres inter-régionaux de formation professionnelle ou des formations thématiques en informatique dans les services où j'ai été affectée.



Je m'interesse aujourd’hui aux parcours MOOC pour voir dans quelle mesure ce mode d’apprentissage peut avoir sa place dans nos parcours professionnels et dans un cursus universitaire.



Mes compétences :

Autonomie

Gestion budgétaire

Maintenance informatique

Ubuntu

Microsoft

Réseaux informatiques & sécurité

Politique de sécurité

Sécurité informatique

Informatique