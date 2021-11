Sabir LIHIMDI

Titulaire d'une maîtrise dans l'Ingénierie en Automatique et Traitement de l'Information Embarquée ATIE option Maintenance et Production de l'université NANCY 2 actuelement sous le nom de l'université de LORRAINE



*Mes Compétences techniques :



-Domaine Industriel :

Programmation des pièces électroniques :

• Automates programmable: Siemens (STEP7), Allen Bradley (Rockwell Software).

• Composants électroniques : Electroniques Séquentiels et Combinatoires VHDL (Quartus), Microcontrôleur (MikroC).

Réalisation des systèmes embarqués.

Lire et comprendre des documentations techniques.

Analyses des besoins matériels des réseaux de communications industriels ainsi leurs mise en œuvre.



-Domaine d'Ingénierie Système :

Analyse et pilotage de conception des systèmes complexes associant le matériel, l’informatique et l’environnement avec des langages de modélisation tel que UML et SysML sous atelier RhapSody de IBM.



-Domaine Informatique :

Conception et gestion des bases de données.

Programmation procédurale et orientées objets avec ces langages : C, C++, JAVA.

Création de site web statique et dynamique.



-Domaine de Management :

Gestion des certifications de l’entreprise.

Gestion des pratiques de production, maintenance, soutien logistique, ainsi la sûreté de fonctionnement des matériels.



*Projets Réalisés :

-Domaine Industriel :

Automatisation et supervision d'une station d'épuration (Allen Bradley).

Automatisation et supervision d'une gestion technique centralisée GTC (Siemens).

Compteur de pièces (PIC16F887).

Automatisation d'un ascenseur (Siemens).



-Ingénierie Système :

Analyse de conception de "Conduite Interactive et Sûre de Procédés Industriels" CISPI des stations nucléaire.



-Informatique :

Programmation d'un ordonnanceur de temps réel RMA avec JAVA.

Programmation d'un gestionnaire de factures avec C++ et JAVA.



-Management :

Réalisation d'un manuel qualité d'une société fictif.



Mes compétences :

Système Embarqué

SysML

Rhapsody

Système Qualité

Maintenance

Ingénieur Système

Production

UML

C

Micro-contrôleur

Informatique industrielle

C++

Programmation carte électronique

Java

Automatismes industriels