Sabir SABIR OUAHABI (OUAHABI)

Dynamique, rigoureux, challenger et disposant de 23 années d'expérience durant laquelle je suis passé par plusieurs secteurs d'activités tels que l'administration semi-publique, les services, l'agroalimentaire, l'industrie, le BTP, le transport, le portuaire, les services ainsi que la grande distribution, je souhaite mettre ma combativité au service de votre entreprise.



Je dispose, à travers ma formation et mon expérience professionnelle, dune bonne connaissance globale du monde de lentreprise, Achats, Moyens Généraux, Développement Commercial, Marketing, Communication, Organisation, Management des Ressources Humaines, Gestion des comptes d'exploitation (agences commerciales et grandes surfaces), certification et audit, Formation, Projets ERP... Ceux-ci sont les domaines dans lesquels jévolue avec aisance.