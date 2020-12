Sabrina ARBORINI

Issue d'une formation BTS Management des Unités Commerciales, j'ai toujours été très attirée par les métiers du marketing et de la communication. A travers mes expériences professionnelles, j'ai pris conscience de la dimension transversale de mes missions et compétences.

Aujourd'hui le Digital est installé dans notre quotidien et il était indispensable pour moi d'apprendre à le connaître davantage. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation en web marketing et aimerai développer ces nouvelles compétences.



Mes compétences :

Statistiques

Bureautique

Marketing opérationnel

Infographie

Gestion événementielle

Marketing direct

Webmarketing

Coordination / Gestion de projets