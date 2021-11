Sabrina BARGES

J'ai passé ma formation titre professionnel qualifiant Employé commercial en magasin a l'OFIAQ de perpignan ou j'ai passé mon diplôme, pendant cette formation j'ai fais un stage et j'ai obtenu des compétences qui sont : Mise en rayon, faire le façing, effectuer le réassort, obtention du CASES 1A et 3, obtention du SST, implantation, encaissement, réception de marchandise, vérifier les DLC et DLUO, conseiller orienter le client...

Je suis autonome j'aime travailler en équipe je suis polyvalente j'ai un bon contact avec la clientèle.