Sabrina BERGES

Issue d'un BTS Assistante de direction, j'évolue sur un poste d'assistante de direction auprès d'une DG depuis 7 ans. Outre la gestion des agendas électroniques partagés et la rédaction de compte rendu de réunion (CE, CHSCT, PSE), j'interviens sur l'organisation de meetings internationaux. Je m'implique également sur le plan RH (gestion du personnel et traitement de la paie), QSE (suivi procédures qualité) et Comptabilité. Je me plais à solutionner des problèmes à travers un rôle de médiateur / interlocuteur ou en menant de front plusieurs dossiers (appels d'offres). Aujourd'hui, dans une démarche d'amélioration continue, je cherche à évoluer au sein d'une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Pack office 2007

Notion SAP

Sens de l'organisation et sens de l'initative

Sens des relations humaines