Sabrina BERKA

ASSISTANTE DE DIRECTION - 15 ans d’expérience



Titulaire d'un BTS d'Assistante de Direction Trilingue, ayant le sens de l'organisation et une parfaite maîtrise de l'outil informatique, je suis convaincue de satisfaire au poste que vous auriez à me confier.



Depuis 15 ans j’ai exercé comme assistante de direction dans différents secteurs d’activité. Au cours de ma carrière, j’ai acquis de solides compétences et aujourd’hui je maîtrise parfaitement toutes les facettes de mon métier. Les différents postes occupés m'ont permis d'acquérir et d'enrichir mon expérience, mais surtout une aptitude à gérer la pression grâce à des méthodes d'organisations très pratiques.

Rigoureuse et plurivalente, je suis sûre que vous apprécierez mes capacités de raisonnement logique et mon sens du travail en équipe.



Mes compétences :

Pack office

SAP

Microsoft Outlook

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Internet

Microsoft Office

Adobe Acrobat

