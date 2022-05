Sabrina BERRICHON

Ostéopathe D.O., diplômée de l'ISO Aix-en-Provence en 2006 après 6 ans d'études à temps plein.

Cabinet 857, Bd Edouard Daladier, 84100 Orange, 06 03 25 52 42, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Sur RDV uniquement.

Du nourrisson au sénior, formations post graduées autour de la prise en charge de la femme enceinte et du nourrisson.



Enseignante à l'IFO-GA.