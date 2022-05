Sabrina BLAINVILLE

Après des études en recherche historique, je suis rentrée dans le monde du travail en faisant ce qu'on appelle des "boulots alimentaires" et notamment dans la grande distribution.

J'ai évolué dans ce milieu jusqu'à devenir manager d'équipe en 2015.

Mais ce milieu de correspondait pas à l'épanouissement personnel que je recherchais et j'ai donc choisi de me réorienter.

Je cumule actuellement deux emplois à temps partiel, professeur à domicile via la plateforme Acadomia et animatrice d'activités périscolaires via l'association LEC.

Ces emplois me permettent d'être en contact avec les enfants et surtout de me sentir utile auprès d'eux. Ce sont des emplois extrêmement gratifiants grâce auxquels j'espère pouvoir faire ma place dans ce milieu parallèle à l'enseignement scolaire.



Mes compétences :

Réactivité

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Sauveteur secouriste du travail

Autonomie professionnelle

Coaching scolaire

Adaptabilité

Créativité

Management

Accompagnement individuel