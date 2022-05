Morgane CALENCA

La pérennité et la performance économique d’une entreprise passe désormais par une approche responsable. Pour connaître sa vraie valeur, l’entreprise se doit d’intégrer son capital immatériel environnemental.



ARDILARTE s’inscrit comme un guide pour développer et pérenniser ce capital immatériel et propose d’autres métriques plus innovantes que les seuls ratios financiers.



ARDILARTE valorise par l’évaluation de la valeur et non par la quantification.



ARDILARTE a développé 4 outils, ciblant chacun différents actifs immatériels environnementaux de l’entreprise :



• BIOVALOR® - les actifs immatériels environnementaux

• BIOSUSTAIN® - la rentabilité d'une politique RSE

• BIOLEG® - les investissements responsables

• BIONOTOR® - la réputation et notoriété environnementales



Ces évaluations qualitatives et quantitatives sont sources de dynamisme pour l’entreprise et ouvrent la voie à :



• Une meilleure maîtrise de cette chaîne de valeur

• L’optimisation de sa performance économique



ARDILARTE offre ainsi l’opportunité de se distinguer par la valorisation de son actif environnemental en optimisant son capital immatériel.



Mes compétences :

Gouvernance d'entreprise

Gestion de projet

Business

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Finance

Droit des sociétés

Capital

Politique environnementale

Evaluation de l'impact environnemental

Consulting environnemental

Problématiques environnementales

Conformité environnementale

Audit environnemental