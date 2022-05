Sabrina BOCHET

Décoratrice dintérieur, Home styliste et Directrice Artistique, je vous accompagne dans vos projets de décoration. Que ce soit pour la rénovation de votre intérieur, laménagement dune pièce ou la mise en valeur dun produit, nous travaillons ensemble pour donner vie à vos idées et vos aspirations.



Il suffit dune couleur, dun objet ou dune matière pour faire resurgir un souvenir ou déclencher une pensée, une émotion.

Tel un parfumeur, jaime les assembler et trouver le juste dosage pour donner la note finale.

Celle qui vous éprendra totalement dun lieu.



Chacune de mes compositions, chacun de mes travaux est alors une fragrance : la vôtre.

Celle qui vous colle à la peau et avec laquelle vous vous sentez en parfaite osmose.