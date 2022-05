Bonjour, et bienvenue sur mon profil VIADEO.



Je suis chargée d’affaires chez FONCTION:SUPPORT.



FONCTION:SUPPORT délivre des prestations opérationnelles dans les fonctions transverses : Ventes & Marketing, Ressources Humaines, Achats et Organisation.

Grands Comptes, nous vous mettons à disposition des profils cadres spécialisés et réalisons avec souplesse vos projets.

PME et ETI, FONCTION:SUPPORT vous propose de bénéficier de profils experts pour vous aider à structurer votre activité, en vue d'être toujours plus compétitifs.

Start-up, nous vous accompagnons dans le développement et la pérennisation de votre jeune structure.



Si vous désirez en savoir plus sur nos prestations, vous pouvez prendre contact avec moi par mail : sabrina.bonneton@fonction-support.fr.



Je serai heureuse d'échanger avec vous.



www.fonction-support.fr





Mes compétences :

Création d'entreprise

Animation de réseau

Communication

Organisation d'évènements

Plan Action Commercial

GRC

Calibrage besoin

Avant vente

Stratégie Commerciale

Marketing