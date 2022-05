Sabrina BOUNACEUR

Auteur(e) depuis des années, j'ai travaillé en 2002 en collaboration avec Jérôme Labory Directeur Artistique, dans la Major Warner Chapell Edition mais en vain mon travail n'a jamais été retenu car inconnue au bataillon.

J'ai tout de même poursuivi car Patience Pére de la Victoire telle est mon identité en Français s'il vous plait.

Après un court passage chez Guillaume Tell, filiale du Groupe Publicis en qualité de concepteur-rédacteur.J'ai poursuivi ma destinée semée d'épreuves et de véritables satisfactions au niveau humain.

J'ai donc écrit une pièce de théâtre intitulée : "Conte de faits" protégée à la SNAC et créé un album à l'attention de la future génération intitulé : "Cant'in" en attente d'un producteur digne de ce nom.

Il y a donc véritablement: "dans la pratique des arts un côté de labeur digne de sympathie et de respect, surtout si l'artiste y est incité par une secrète aspiration à la beauté, l'harmonie, la grâce, si un sentiment pur de tout alliage bas et corrupteur élève sa pensée et lui inspire le noble désir de faire partager l'enthousiasme qu'il ressent".

Félix Clément



Mes compétences :

créatrice de liens dans le temps

Conseil

Publicité

Relation client

Coach

Communication

Programmation neuro-linguistique

Coaching professionnel

Ecriture

Théâtre

Musique

Analyse Transactionnelle