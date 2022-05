Sabrina BOURGUIGNEAU

Le Haras national de Lamballe

Vous propose des espaces de location pour vos événements

Découvrir le Haras, c’est tout à la fois, voir, toucher, sentir, et entendre… c’est surtout une rencontre unique avec l’univers du cheval. On y découvre les nuances entre les différentes races, leurs utilisations, et on ne regarde plus les chevaux comme avant ! Les attelages et les selleries sont de véritables morceaux d’histoire. Rosiers aux murs, rhododendrons centenaires, montrent également l’intérêt d’un site plein de charme.

Trois espaces s’offre à vous :

Le manège vous permet d’organiser des événements pour un nombre d’invités importants (630 personnes maximum).

La remise aux voitures hippomobiles est une salle qui peut accueillir 150 personnes pour un repas ou une réunion d’entreprise.

L’écurie des Arts vous émerveillera par son architecture et permettra à vos invités de prendre un cocktail dans un lieu original.

Tous nos espaces sont à louer avec une prestation cheval qui agrémentera votre sortie et fera de votre événement un moment historique…

Nous vous prion d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

