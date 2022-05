Sabrina BOVAY

COMPETENCES

- Administration du personnel : gestion des dossiers et suivi des salariés de leur entrée à leur sortie (contrat, avenant, DPAE, période d'essai, registre du personnel, démission, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, ...), suivi des contrats aidés, suivi des alternants, astreinte administrative, Médecine du travail, intégration des nouveaux arrivants, licenciement pour inaptitude physique, médaille du travail, gestion des travailleurs étrangers.

- Absentéisme: suivi et saisie des absences, attestation de salaire, suivi des indemnités journalières, suivi et gestion des accidents de travail, gestion des remplacements, organisation des visites de reprise.

- Paie : saisie des éléments variables, vérification des bulletins de paie, solde de tout compte, IJSS.

- Communication : veille juridique, rédaction de courrier et de protocoles, gestion de proximité, animation de groupe de travail, livret d'accueil, journal interne, note de service, rédaction de support télévisuel, affichage.



Mes compétences :

Gestion des travailleurs intérimaires

Communication interne

Gestion des contrats en alternance

Institutions représentatives du personnel

Gestion administrative du personnel

Paie

Gestion des temps

Gestion de l'absenteisme

Gestion des travailleurs étrangers