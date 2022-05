Sabrina BOZZANO

Passionnée par les challenges les plus ardus, je défie au quotidien, depuis le tendre âge de 18 ans, le monde impitoyable et flamboyant de la culture. De ma formation d'historienne, je peux être désignée sans hésitation aucune l'Indiana Jones de l'accompagnement artistique.

Je recherche aujourd'hui de nouvelles aventures extraordinaires pour égayer mon quotidien et le vôtre.





Mes compétences :

Gestion d’équipe

Réflexion sur les politiques culturelles

Organisation générale et logistique

Veille culturelle

Accueil artistique

Marketing stratégique

Médiation

Conduite de projet

Conseil

Créativité

Réseaux sociaux

Prezi

Office

OpenOffice

Création et suivi dossiers de subvention