Sabrina BUISSON

Le groupe CNC LEBRUN, partenaire industriel de grands comptes possède un savoir-faire reconnu dans le domaine de l'usinage, de l'assemblage et du montage industriel.

Nous accompagnons nos clients de la création à la concrétisation de leurs projets industriels, et ce dans divers secteurs d'activité tels que: l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'armement et le médical.

Nous sommes à la recherche de prospects capables d'externaliser leurs projets industriels pour nous confier l'approvisionnement et le montage fonctionnel de leurs produits.