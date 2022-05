Sabrina BURGUN

Assistante administrative et commerciale, je travaille dans la Coopérative d'activités et d'emploi, CAPENTREPRENDRE à Forbach. J'accompagne les entrepreneurs à la création de leur projet d'entreprise. Je suis face à différents domaines d'activités, l'un plus enrichissant que l'autre. Je suis également associé de la Coopérative et délégué du personnel.



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Organisation

Conseil en organisation

Conseil en communication

Assistanat commercial

Conseil

Assistance administrative

Secrétariat

Assistanat de direction

Organisation du travail