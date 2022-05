Sabrina CAILLEAU

Au cours de mon expérience dans le domaine de la paie, jai développé un vif intérêt pour les Ressources Humaines me poussant à reprendre mes études en Master Management RH.

Ma polyvalence, mon goût du contact humain , ma capacité dadaptation et ma forte motivation sauront répondre aux exigences de mon futur employeur.



De Avril 2002 à ce jour

Razel-Bec, Secteur BTP

Poste occupé : Gestionnaire de paie (220 Salariés, Ouvriers, Etams et Cadres)



Gestion de Paie : Récupération des données de pointages,réalisation des bulletins de salaires, Traitement et contrôle des éléments fixes et variables, Gestion des heures, déplacements, demandes de congés, suivi de la modulation, reportings intérimaires



Gestion administrative du personnel : visites médicales, arrêts de travail et suivi des dossiers maladie, prévoyance, Gestion des acomptes, Gestion du contrat dembauche, Gestion du Solde de Tout Compte,



Disciplinaire : rédaction de courriers de convocation à entretien, avertissements, mise à pieds



Formation : Suivi des habilitations, collaboration au planning de formation, suivi des formations prévues au plan



Missions complémentaires : Correspondante directe des salariés, conseil aux encadrants de chantiers, gestion du contrat intérimaire, facturation interimaire



Projets RH autour du digital : déploiement dun outil interne de gestion des temps, déploiment et formation de la plateforme WEB sur la gestion du contrat intérimaire PIXID



Accompagnement : Intégration et formation des nouveaux collaborateurs sur la réglementation en vigueur et sur les différents outils internes.